Prognoza pogody na Wielkanoc: ciepło, ale miejscami deszcz i burze

W ciągu najbliższej doby Polska niezmiennie pozostanie pod wpływem wyżu Katharina z centrum nad południową Skandynawią.

Piątek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Przeważnie pogodnie

Wielka Sobota przyniesie pogodną aurę z wyjątkiem wschodnich regionów kraju. Tam pojawi się więcej chmur na niebie i miejscami możliwe są opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z północy i północnego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Lokalnie może zagrzmieć

Niedziela Wielkanocna w zachodnich województwach okaże się pogodna. Poza tym synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie oraz opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Strefa deszczu będzie przemieszczać się od wschodnich regionów w głąb kraju. Możliwe są również burze. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C w południowo-zachodnich regionach Polski. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych. W czasie burz wiatr będzie silniejszy i może rozpędzić się w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Lany Poniedziałek w deszczu

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju synoptycy nie prognozują opadów deszczu, poza tym okresami może popadać do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich. Wiatr okresami będzie dość silny i rozpędzi się w porywach do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku)

Pojawią się rozpogodzenia

We wtorek w centrum i na północnym wschodzie Polski synoptycy prognozują rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na wschodzie kraju, przez 18 st. C w centrum Polski, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni i południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, rozpędzi się w porywach do 60-70 km/h. Podczas burz prędkość porywów wiatru będzie wynosiła do 90 km/h.