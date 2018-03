Prognoza pogody na Wielkanoc: miejscami może spaść śnieg

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli jesteście ciekawi, czy udając się do kościoła ze święconką lub na rezurekcję, zmokniecie, to mamy dla was wstępną prognozę pogody.

Niedziela Wielkanocna nieco cieplejsza

Jak podaje synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, w świetle dzisiejszych wskazań modeli meteorologicznych w Wielką Sobotę może być chłodno. Termometry mają pokazać od 1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie do 5 st. C na południowym zachodzie kraju. W centrum prawdopodobnie odnotujemy 2 st. C. Jakiej aury się spodziewać? Aktualna prognoza pokazuje, że słonecznie będzie w północnych i centralnych województwach. Nad pozostałą częścią kraju zawisną chmury, a na Podkarpaciu i w górach może spaść z nich śnieg.

Jeśli chodzi o Niedzielę Wielkanocną, to przewiduje się, że na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Słabe opady śniegu mają objąć całe południe kraju. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie.

W poniedziałek deszcz ze śniegiem

W lany poniedziałek na zachodzie kraju może być mokro od deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie ma sypnąć śnieg. Termometry pokażą prawdopodobnie od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centrum, po 6 st. C na Dolnym Śląsku. Uwaga na silniejszy wiatr, w porywach dochodzący do 60 kilometrów na godzinę.