W marcu deszczu jak na lekarstwo, kwiecień "to już rozpacz". Jak długo będzie sucho? - 19-04-2019 Za oknem piękna, słoneczna aura, a temperatura miejscami wzrasta do 21 stopni Celsjusza. Taka pogoda ma swoje ciemne strony. Teraz deszcz jest na wagę złota, a jest go za mało. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o prognozach na najbliższe tygodnie. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu Katharina z centrum nad południową Skandynawią.

Wielka Sobota zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Do 22 stopni

Wielkanoc na zachodzie Polski rozpocznie się słonecznie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach burzowych może wiać z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

W lany loniedziałek pokropi deszcz

Lany pPoniedziałek na północy Polski będzie słoneczny. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, możliwe są lokalne burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu, w porywach burzowych może rozpędzić się do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

We wtorek na zachodzie i południu Polski pojawią się przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Porywy wiatru (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W środę w południowych regionach kraju synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Pomorzu. Z południowego wschodu wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.