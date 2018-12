Prognoza pogody na 16 dni: ostra zima nie chce przyjść - 23-12-2018 Kilku dni mroźnej pogody w całej Polsce możemy spodziewać się dopiero po Nowym Roku. czytaj dalej

Jaka będzie Wigilia?

W trakcie nadchodzącej nocy możemy się spodziewać dużego zachmurzenia. Na północy kraju spadnie śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem. Lokalnie będzie zamarzał, powodując gołoledź, przez co zrobi się ślisko. W południowych regionach popada deszcz. Temperatura wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni wiatr.

Wigilia okaże się pochmurna w całym kraju. Ci, którzy liczą na białe święta powinni być jednak zadowoleni - przelotnie może popadać śnieg. Termometry pokażą od -3 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, którego prędkość będzie dochodzić w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju odnotujemy wilgotność na poziomie 90-95 procent, z czego najwyższa okaże się na południowym wschodzie. Odczujemy zimno, wilgoć i wiatr, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny śnieg. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hektopaskali i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, może spaść śnieg. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, o północy 983 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i śnieg. Temperatura wyniesie 3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: przeważnie pochmurno z opadami deszczu, a miejscami spadnie marznący deszcz. Możliwa gołoledź, zrobi się ślisko. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1000 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Powieje północno-zachodni umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno z opadami śniegu i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Ślisko. Temperatura spadnie do 0 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 996 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, może poprószyć przelotny śnieg. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr z północnego zachodu powieje umiarkowanie, a okresami silniej. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1003 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, może popadać deszcz. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 996 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: pochmurno i przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego-zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.