Prognoza pogody na zimę 2019/2020 w Polsce

W ostatnich tygodniach pojawiały się prognozy, które przewidują zimę stulecia. Jednak - jak podkreśla IMGW - prognozy pogody z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym zawsze obarczone są dużą niepewnością.

"Dlatego nie można opierać się na wynikach tylko z jednego modelu prognostycznego, a wnioski końcowe należy wyciągać na podstawie wiązki prognoz otrzymanych z różnych modeli (statystycznych i numerycznych, bazujących na różnych danych wejściowych i używających różnych metod analizujących informację zawartą w dostarczonych danych)" - informuje IMGW.

Eksperci IMGW, którzy zajmują się prognozami długoterminowymi, opierają się na autorskich statystycznych modelach oraz na modelach renomowanych światowych ośrodków prognostycznych. W prognozie na zimę 2019/2020 posługują się pojęciami: poniżej normy, w normie i powyżej normy. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że na przykład sformułowanie "poniżej normy" nie precyzuje, na ile spodziewana temperatura będzie niższa od dolnej granicy normy. Może to być nawet tylko 0,1 st. C.

Jaki będzie grudzień 2019?

Według specjalistów z Pracowni Prognoz Długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia temperatura powietrza w Polsce dla grudnia osiąga wartości od -2 do 2 stopni Celsjusza. Jak prognozują synoptycy IMGW, w grudniu na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie utrzymywać się powyżej normy. Największe prawdopodobieństwo cieplejszego niż zwykle grudnia jest na Suwalszczyźnie, pasie centralnym od Wielkopolski po Mazowsze oraz na Podkarpaciu. Na tym obszarze przekracza 80 procent.

Według IMGW średnia dobowa temperatura w normie lub nieco powyżej normy prognozowana jest dla okolic Szczecina, południowej Lubelszczyzny oraz miejscami dla Dolnego i Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur.

Synoptycy prognozują, że w grudniu miesięczna suma opadów oraz liczba dni z opadami powinna być w normie lub powyżej normy. To oznacza, że opady mogą występować miejscami przez ponad 20 dni w ciągu miesiąca, głównie na północy i wschodzie kraju.

Prawdopodobieństwo wystąpienia klasy ”powyżej normy” dla średniej temperatury powietrza w grudniu 2019 r. (IMGW-PiB)

Jaki będzie styczeń 2020?

IMGW informuje, że średnia dobowa temperatura dla stycznia wynosi od -4 do 0 st. C na wschodzie kraju, a na zachodzie od -3 do 2 st. C.

Jak przewidują synoptycy, w styczniu możemy spodziewać się średniej temperatury dobowej poniżej normy. Największe prawdopodobieństwo (powyżej 80 procent) zimniejszego niż zwykle stycznia wyliczono dla północno-wschodniej połowy kraju oraz krańców południowych. Tylko miejscami w Wielkopolsce temperatura w styczniu plasować się będzie w okolicach normy.

Według prognozy IMGW, suma opadów oraz liczba dni z opadem w styczniu na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w normie lub być powyżej normy. Najwięcej dni opadowych, bo co najmniej 18, prognozowanych jest w południowo-wschodniej części Polski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia klasy ”poniżej normy” (mapa po lewej stronie) i ”powyżej normy” (mapa po prawej stronie) dla średniej temperatury powietrza w styczniu 2020 r. (IMGW-PiB)

Jaki będzie luty 2020?

Dane z wielolecia w lutym pokazują, że średnia dobowa temperatura utrzymuje się w przedziale od -3 do 2 st. C. Synoptycy IMGW prognozują, że w 2020 roku luty okaże się chłodniejszy w południowej połowie kraju, a powyżej normy na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Podlasiu.

Według przewidywań meteorologów w lutym w większości kraju będzie mokro, jedynie na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii opadów może być mniej niż przewiduje to norma dla tego miesiąca. Najwięcej dni z opadami możemy spodziewać się na wschodzie kraju.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejno klas ”poniżej normy”, ”w normie” i ”powyżej normy” dla średniej temperatury powietrza w lutym 2020 r. (IMGW-PiB)

Jaki będzie marzec 2020?

Według danych IMGW w marcu średnia dobowa temperatura powietrza utrzymuje się na poziomie od 1 do 5 st. C. Nieco niższa norma obowiązuje dla Kaszub i północno-wschodniej Polski: od 0 do 3 st. C.

Jak przekazali meteorolodzy w komunikacie, na przeważającym obszarze kraju średnia temperatura powietrza w marcu 2020 roku ma utrzymać się w normie. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo wysokie i dla dużego obszaru wynosi ponad 80 procent. Cieplej niż zwykle może być jedynie na Lubelszczyźnie, Pomorzu Wschodnim oraz Warmii.

Według przewidywań meteorologów w marcu na zachodzie kraju liczba dni z opadami powinna utrzymać się w normie, czyli między 12 a 18 dniami. Występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wschodzie liczba dni z opadem będzie "powyżej normy", co oznacza że w miesiącu opady mogą wystąpić przez co najmniej 16 dni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejno klasy ”poniżej normy” (mapa po lewej stronie) i ”powyżej normy” (mapa po prawej stronie) dla średniej temperatury powietrza w marcu 2020 r. (IMGW-PiB)

To wstępne prognozy

Synoptycy zaznaczają jednak, że prognoza ta ma charakter orientacyjny i dotyczy średniego przebiegu dla całego rejonu i danego okresu prognostycznego. "Niestety nie można wykluczyć wystąpienia lokalnych lub krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem" - przestrzega IMGW.