Polska na trasie mroźnego powietrza - 21-11-2018 Wyż sprowadza do Europy mroźne powietrze z północy. Chłód na swojej drodze ma między innymi Polskę. To dlatego w wielu regionach temperatura w naszym kraju nie przekracza zera stopni. czytaj dalej

Do Polski obecnie płynie mroźne powietrze z północnych regionów Europy. Także grudzień zapowiada się chłodniej niż zwykle, co widać w nowej prognozie Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA) na kolejny miesiąc.

- Ostatnio te prognozy (...) były takie, że wskazywały na cieplejszy niż zwykle grudzień. Natomiast nowe obliczenia wnoszą coś nowego - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Co widać na mapie?

Prognoza ta pokazuje odchylenie od średniej temperatury wieloletniej. Kolorem niebieskim oznaczone są regiony chłodniejsze niż zwykle, pomarańczowym - cieplejsze niż zwykle. "Zwykle" oznacza w tym przypadku ostatnie 30 lat pomiarów.

Jeżeli spojrzymy na Polskę, zobaczymy, że na północy i wschodzie naszego kraju pojawia się kolor niebieski. Także obszary położone za naszą wschodnią granicą mają niebieskie kolory.

- To znaczy, że temperatura może być, tak jak skala pokazuje, o około jeden stopień niższa od średniej wieloletniej. A to by wskazywało na to, że grudzień będzie ciut chłodniejszy od przeciętnego. Dalej na wschodzie grudzień może być dużo zimniejszy od przeciętnego - tłumaczył Wasilewski.

Odchylenie od średniej wieloletniej temperatury w grudniu (NOAA)

To duża zmiana

Są to zupełnie nowe wyliczenia. - Ostatnio prognozy, gdy patrzyliśmy na Polskę, były albo lekko pomarańczowe albo nawet czerwone. Co mówiło o tym, że będzie cieplej niż zwykle. Teraz jest coś nowego w obliczeniach - podkreślał Wasilewski. Modele zmieniają się na bieżąco, kiedy dostają nowe dane ze stacji meteorologicznych i analizują kolejne sytuacje synoptyczne.

- To może być mroźny grudzień zwłaszcza na wschodzie kraju - zapowiedział prezenter pogody.

Zwrócił również uwagę na biały kolor, który pojawia się na mapie. Oznacza on, że temperatura będzie w normie. Co oznacza, że będzie zgodna z normą wieloletnią z ostatnich 30 lat.

- Najważniejsze jest to, ze prognoza się radykalnie zmieniła. Z prognozowanego cieplejszego grudnia na razie wychodzi, że może być chłodniejszy - podkreślił.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: