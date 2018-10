Prognoza utrudnień pogodowych na tydzień

Wietrzna pogoda w Polsce. Porywy groźne też w kolejnych dniach - 24-10-2018 Wietrzna pogoda nie odpuszcza. W wielu miejscach kraju wieje porywisty wiatr, ale najtrudniejsza sytuacja jest nad Morzem Bałtyckim - tam szaleje sztorm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje ostrzeżenia przed wiatrem. W kolejnych dniach wiatr też będzie dokuczał. czytaj dalej

Wiatr nie ustanie

W czwartek w całym kraju przewidujemy opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie. W porywach wiatr może osiągać do 50-70 kilometrów na godzinę.

Deszcz czeka nas też w piątek, ale tylko na zachodzie i północy kraju. Spadnie go do 5-15 l/mkw. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Czekają nas też jednak chwile, gdy powieje mocniej, do 50-60 km/h.

Popada mżawka

Sobota na północy i południu Polski upłynie pod znakiem słabego deszczu i mżawki. Wiatr powieje z zachodu i okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Opady deszczu w całym kraju

W niedzielę od południa w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu. Może spaść od 10 do 30 l/mkw. Jedynie mieszkańcy północnego zachód Polski mogą liczyć na to, że nie będzie tam padać. Powieje północno-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami z prędkością do 60 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych kilku dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada deszcz ze śniegiem

W poniedziałek w całym kraju mogą wystąpić opady deszczu do 5-20 l/mkw., a na północy synoptycy nie wykluczają deszczu ze śniegiem. Północno-wschodni i wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy mogą osiągać do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Deszcz nie przestanie padać

We wtorek miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Środa bez deszczu

W środę jedynym utrudnieniem może być południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Może rozpędzić się do 50 km/h.