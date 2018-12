Prognoza zagrożeń pogodowych. Oblodzenie i silny wiatr

Prognoza pogody na dziś: pochmurno i deszczowo. Miejscami powieje silny wiatr - 22-12-2018 Synoptycy prognozują duże zachmurzenie, w niektórych regionach popada mokry śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie dziewięć stopni Celsjusza. czytaj dalej

Prognoza zagrożeń na sobotę

W najbliższych dniach pogoda może stanowić zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia przed oblodzeniem, marznącymi opadami i silnym wiatrem.

W sobotę od godziny 7.30 IMGW może wydać alerty przed:

- marznącymi opadami w woj. podkarpackim;

- silnym wiatrem w woj. podkarpackim, dolnośląskim i opolskim;

- oblodzeniem w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim - w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, który może spowodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w tych województwach sięgnie od -3 stopni Celsjusza do 1 st C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się do godz. 7.30 w niedzielę.

Ślisko w niedzielę

Oblodzenia pojawią się również w niedzielę. IMGW może ostrzegać przed tym niebezpieczeństwem woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podkarpackie i lubelskie. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 2 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godz. 7.30 w niedzielę a godz. 7.30 w poniedziałek

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Niebezpiecznie w Wigilię

W poniedziałek oblodzenia dadzą się we znaki mieszkańcom południa. IMGW może wydać ostrzeżenia w woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

IMGW może wydać alerty między godz. 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".