Prognoza zagrożeń pogodowych. Sprawdź, gdzie będzie groźnie w najbliższych dniach

Prognoza zagrożeń na czwartek

Pogoda była, jest i będzie niebezpieczna. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także prognozę zagrożeń pogodowych na kolejne dni.

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed upałami. Pomarańczowych alertów można spodziewać się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim. W tych regionach prognozuje się, że temperatura w dzień sięgnie od 29 stopni Celsjusza do 33 st. C. W nocy termometry mogą wskazywać od 18 st. C do 20 st. C.

Oprócz tego mogą pojawić się niebezpieczne. Prognozuje się, że w województwach:wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 20-40 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę oraz lokalne opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Żółte alerty przed burzami z gradem mogą zostać wydane w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim oraz dolnośląskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 5 l/mkw. do 10-20 l/mkw, lokalnie około 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65-75 km/h. Miejscami wystąpią opady gradu.

W województwach świętokrzyskim, małopolskim i śląskim mogą zostać wydane alerty ostrzegające przed burzami. Prognozuje tam się wystąpienie wyładowań z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h.

Alerty mają zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek w kilku regionach prognozuje się. Temperatura za dnia sięgnie od 29 st. C do 31 st. C. W nocy termometry pokażą od 15 st. C do 21 st. C. W związku z tym zagrożeniem IMGW może wydać żółte alarmy dla województw:

Z kolei w województwie lubelskim zagrożenie mogą stanowić burze z gradem. Ma spaść do 20 l/mkw. deszczu, lokalnie do 30 l/mkw. i powiać z prędkością do 65 km/h. Lokalnie spodziewane są opady gradu.

Ostrzeżenia mogą pojawić się od godziny 7.30 w piątek do godziny 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)