Prognoza pogody na dziś: niespokojna aura. Intensywne opady i burze - 11-05-2018 Nad przeważającą częścią kraju przejdą gwałtowne burze z gradem. Prognozuje się przelotny deszcz i porywisty wiatr. czytaj dalej

Polska znajduje się w obszarze niskiego ciśnienia związanym z niżami znad Północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Włoch. To ta sytuacja baryczna przyczyni się do gwałtownej pogody, z którą będziemy mieli do czynienia w piątek.

Synoptycy prognozują opady deszczu i burze z gradem. Te najgwałtowniejsze pojawią się w pasie od Zatoki Gdańskiej i wschodniego Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę. W burzach suma opadów może wahać się w granicach 10-40 litrów na metr kwadratowy.

W związku z tą trudną sytuacją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie ostrzeżeń dla przeważającej liczby województw.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

IMGW prognozuje pojawienie się burz i burz z gradem w 11 województwach. Może spaść deszcz w wielkości do 20-30 l/mkw., lokalnie nawet 40 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Zapowiadają się lokalne opady gradu. Prognoza ostrzeżeń dotyczy centralnej, północnej i południowej Polski. Burze z gradem mogą pojawić się w następujących województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Zobacz jak odczytywać mapy burzowe.

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Prognoza ostrzeżeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".