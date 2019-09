Prognoza pogody na 16 dni: mocne uderzenie zimna z północy - 15-09-2019 Przed nami najpierw duże ochłodzenie, ale potem możemy liczyć na babie lato. czytaj dalej

Chłodno, do 16 stopni

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 80 km/h.

W środę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym zachodzie kraju będzie bezdeszczowo, w pozostałych regionach przelotnie popada do 5-15 l/mkw. Na północy mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

W czwartek wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz do 5-15 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada deszcz

W piątek na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie duże z niewielkimi opadami deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie kraju duże z niewielkimi opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę