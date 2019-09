Pomarańczowe i żółte alarmy w części kraju - 02-09-2019 Poniedziałek we wschodniej części kraju może być niebezpieczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. czytaj dalej

Wyjdzie słońce

We wtorek na północy i wschodzie kraju wystąpią stopniowo zanikające przelotne opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie, ale miejscami wiatr może być silniejszy.

Środa przyniesie na ogół słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W czwartek mieszkańcy zachodnich regionów kraju muszą spodziewać się przelotnego deszczu. W pozostałej części Polski będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Chłodniej

W piątek na północy i zachodzie przelotnie popada. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie. Należy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę