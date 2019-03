Przed nami ciepłe i słoneczne dni. Niedziela deszczowym wyjątkiem

W sobotę może być 20 stopni. Także kwiecień zapowiada się bardzo ciepło - 28-03-2019 W najbliższą sobotę będzie ciepło. Lokalnie na Dolnym Śląsku czy na Ziemi Lubuskiej temperatura może osiągnąć 20 stopni - prognozował w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Wasilewski. Prezenter opowiedział też o amerykańskiej prognozie na kwiecień. czytaj dalej

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem wyżu Irmelin znad Sudetów.

Piątek zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza we wschodnich rejonach kraju do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Bardzo ciepło

Sobota również będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 18-20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Jak mówił Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i Wiesz", wszystko za sprawą ciepłego, południowo-zachodniego wiatru i dużego nasłonecznienia tamtejszych rejonów.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przelotnie popada deszcz

Niedziela dla mieszkańców Pomorza i Podkarpacia okaże się pogodna. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Pogodny początek tygodnia

W poniedziałek będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Synoptycy prognozują słoneczny wtorek. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr.