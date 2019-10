Pogoda na Wszystkich Świętych. Mamy wstępną prognozę - 18-10-2019 Jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych? Wstępna prognoza przewiduje, że 1 listopada termometry miejscami mogą pokazać nawet 15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W sobotę opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy wystąpią na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i częściowo w Wielkopolsce. W pozostałych regionach synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

>>>POGODA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPRAWDŹ WSTĘPNĄ PROGNOZĘ

Cieplejsza niedziela

Na niedzielę prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W poniedziałek na Pomorzu prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych miejscach pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Nawet 21 stopni

Na wtorek synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę również na niebie zobaczymy małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę