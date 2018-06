Upały spowalniają refleks i zaburzają koncentrację. Efekt? Więcej wypadków - 12-06-2018 Policjanci alarmują - liczba wypadków podczas upałów rośnie. Wysoka temperatura powoduje szybsze zmęczenie jazdą czy zaburzenia koncentracji. czytaj dalej

Coraz cieplej

W środę tylko na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze, które lokalnie przyniosą grad. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Powieje przeważnie z północnego zachodu.

W czwartek mieszkańcy Podkarpacia ponownie mogą się spodziewać przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju będzie już jednak pogodnie. Temperatura w dzień wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północny. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Piątek jedynie na Pomorzu będzie słoneczny. Poza tym prognozuje się przelotne opady deszczu i burze -lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 24 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Maksymalnie rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Gorący i burzowy weekend

Sobota będzie przeważnie pogodna. Jedynie na zachodzie i południu Polski wystąpią przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku burze, które lokalnie przyniosą grad. Na termometrach będzie maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie ze wchodu. W porywach burzowych prędkość wiatru wyniesie do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Niedziela na zachodzie i południu kraju przyniesie przelotne opady deszczu i burze, którym lokalnie będzie towarzyszyć grad. Poza tym prognozuje się pogodną aurę. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.