Przed nami deszczowe i pochmurne dni. Poprószy też śnieg

Porywisty wiatr na zachodzie

Wtorek zapowiada się pochmurnie. Pojawią się przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu. W województwach wschodnich deszcz będzie stopniowo przechodzić w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe warszawskie barometry odnotują 1004 hPa.

W środę niebo pozostanie pochmurne. Postępujące od zachodu opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, ale na zachodzie będzie dość silny i porywisty, z południa. Okresami prędkość porywów osiągnie 60 km/h.

W czwartek maksymalnie 4 stopnie

Wciąż będzie pochmurno. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

W piątek sypnie śniegiem

Piątek będzie kolejnym pochmurnym dniem. Prognozuje się opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Sobota z dużym zachmurzeniem.

W sobotę zachmurzenie wzrośnie do dużego. Wystąpią opady deszczu, a na Suwalszczyźnie śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany.