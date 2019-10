Przed nami deszczowe i zimne dni. Na termometrach tylko 5 stopni

Jak zmiana czasu wpływa na nasz organizm? "To nie jest łatwe" - 26-10-2019 Tej nocy zmienimy czas z letniego na zimowy i będziemy mogli spać godzinę dłużej. Jak ten proces wpływa na nasz organizm? czytaj dalej

Chłodno i deszczowo

W niedzielę od Pomorza w głąb kraju będą postępować przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dzień będzie pogodny. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu.

Poniedziałek upłynie z przelotnym deszczem na Pomorzu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 10 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.

We wtorek przelotne opady deszczu wystąpią wszędzie oprócz Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy od 7 st. na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Miejscami tylko 5 stopni

Środa okaże się pogodna. Temperatura wyniesie od 6 st. na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z kierunku północnego.

Na czwartek synoptycy również zapowiadają pogodną aurę. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek