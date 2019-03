Przed nami deszczowy i pochmurny czas

Co widać w prognozach na marzec? "Możliwy jest pogodowy wyskok" - 01-03-2019 "Pierwszego marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna. Przyszła nareszcie! Teraz czekamy na wiosnę termiczną, bo już od jakiegoś czasu panuje termiczne przedwiośnie, kiedy to temperatura dobowa mieści się w zakresie 0-5 stopni Celsjusza" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Nawet 16 stopni

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury oraz opadów deszczu. Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu porywy będą silniejsze. Tam spodziewane jest 60-80 km/h.

Początek tygodnia zapowiada się pochmurnie. W północnej części kraju popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Przydadzą się parasole

We wtorek w całym kraju na słońce nie mamy co liczyć. Przydadzą się za to parasole - w wielu miejscach może pokropić deszcz. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, ale okresami jego prędkość w porywach wzrośnie do 40-80 km/h. Będzie wiać z południowego zachodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Jest szansa na słońce

Środa na zachodzie i w centrum kraju powinna być pogodna. W pozostałych regionach jednak należy być przygotowanym na opady deszczu. Termometry wskażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Znowu pochmurno i deszczowo

Czwartek to powrót deszczowej aury w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa należy spodziewać się słabego i umiarkowanego, ale okresami silniejszego wiatru.

Prognoza pogody na wtorek i środę