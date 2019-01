Najpierw ogromny hałas, później lawina wdarła się do hotelu - 11-01-2019 Trzy osoby zostały ranne, a do hotelowej restauracji wdarła się śnieżna masa. To skutki zejścia lawiny we wschodniej Szwajcarii. czytaj dalej

Sytuacja baryczna nad Europą Środkową mocno się zmienia. Mroźne masy powietrza arktycznego, które zalegały nad Polską, zostaną wyparte przez cieplejsze masy powietrza polarnego płynące z zachodu, znad Oceanu Atlantyckiego.

Cyrkulacja zachodnia i skutkująca tym odwilż w nadchodzący weekend to efekt współdziałania potężnego układu niżowego Donald z centrum nad północną Skandynawią oraz wyżu Angela z centrum nad Atlantykiem. Dzięki Angeli i Donaldowi surowy mróz i niebezpieczna pogoda ustąpią.

Skąd jednak takie nazwy? W Europie Środkowej ustalane są one przez Niemiecką Służbę Pogody (DWD) i Wolny Uniwersytet w Berlinie. Lista jest ustalana z wyprzedzeniem, a nazwy są nadawane układom barycznym po kolei.

Będzie cieplej

Jeszcze w piątek nad ranem temperatura w Suwałkach spadła do -18 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -23 st. C. W sobotę rano będzie na wschodzie Polski o kilkanaście stopni cieplej. Temperatura nad ranem na Suwalszczyźnie wynieść ma około -3 st. C, gdyż wraz z napływem łagodniejszych mas powietrza z zachodu temperatura w nocy z piątku na sobotę będzie rosnąć zamiast spadać.

Trochę popada

W sobotę na Pomorzu i zachodzie kraju pojawi się dużo chmur. Spadnie tam śnieg z deszczem oraz deszcz. Opady nie powinny przekroczyć pięciu litrów na metr kwadratowy. Może być jednak ślisko. Pochmurna aura wystąpi również na południu. Tam spadnie maksymalnie do 2 centymetrów śniegu, a w górach do 5 cm. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na krańcach wschodnich, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na krańcach zachodnich. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr w porywach do 50 kilometrów na godzinę, wysoko w górach do 100 km/h.

W górach wiatr do 130 km/h

Niedziela okaże się pochmurna. Na wschodzie kraju pojawią się opady śniegu, maksymalnie do 2-4 cm, a w górach do 5-10 cm. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Może być ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 3 st. C w centrum, do 7 st. C na krańcach zachodnich. Powieje z zachodu i południowego zachodu, a wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W górach jego porywy mogą osiągać nawet 130 km/h, na pozostałym obszarze kraju do 60-80 km/h.

W poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami popada śnieg - do 5 cm, w górach do 10 cm. Może być ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Jego porywy w osiągną do 60-80 km/h, a w górach do 140 km/h.

Do 7 stopni

We wtorek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na wschodzie Polski pojawią się słabe opady śniegu, maksymalnie do 1 cm, a na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu i zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h, a w górach do 140 km/h.

Środa okaże się pochmurna, pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, maksymalnie do 5-10 l/mkw. W górach spadnie do 5-10 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. c na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h, w górach do 100 km/h.

