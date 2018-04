Błyskawice i burze na Waszych zdjęciach - 11-04-2018 Nad Polską we wtorek przechodził front atmosferyczny. Wyładowania pojawiły się w kilku regionach kraju. Towarzyszyły im opady deszczu i silniejszy wiatr. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia pokazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

Powieje silny wiatr

Synoptycy zapowiadają pogodny czwartek. Wieczorem na zachodzie i południowym zachodzie kraju mogą jednak pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany. W czasie burzy może powiać w porywach do 60 kilometrów na godzinę, ze wschodu.

W piątek na północnym wschodzie będzie pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. c na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje w porywach burzowych do 70 km/h, z południowego wschodu.

Pogoda na piątek i sobotę

Na sobotę prognozujemy słoneczną aurę. Pogoda będzie sprzyjać długim spacerom. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Do 27 stopni

W niedzielę dalej będzie utrzymywała się słoneczna pogoda. Termometry wskażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Prognozuje się słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Poniedziałek również będzie bezdeszczowy. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu.