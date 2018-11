Przed nami głównie pogodne dni. Porywisty wiatr spotęguje odczucie chłodu

Silne porywy wiatru i gołoledź. Prognoza zagrożeń na kolejne dni - 27-11-2018 Silny wiatr i gołoledź - to zagrożenia, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano orientacyjną prognozę pogody. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce rządzić będzie wyż przemieszczający się znad Skandynawii w stronę Białorusi. To za jego sprawą z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Środa okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, na ogół słabo i umiarkowanie, jednak na zachodzie okresami okaże się dość silny. W porywach może rozpędzić się do 50 kilometrów na godzinę.

Porywisty wiatr

W czwartek czeka nas pogodna aura. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od -4 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie. Wiatr powieje umiarkowanie z kierunku południowo-wschodniego. Okaże się też dość silny, w porywach osiągnie prędkość około 50-70 km/h.

W piątek na północnym zachodzie prognozowane jest duże zachmurzenie. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego wschodu, umiarkowanie i dość silnie - w porywach do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w następnych dniach

Trochę deszczu i deszczu ze śniegiem

Weekend na zachodzie kraju przywitamy pochmurnym niebem i deszczem ze śniegiem. Spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym sobota będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na chwilę się uspokoi, powieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowego.

W niedzielę bardzo zachmurzone niebo będzie towarzyszyć mieszkańcom zachodnich regionów Polski. Na Pomorzu pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych częściach kraju zapowiada się pogodny dzień. Termometry pokażą od -2 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Silniejszy wiatr powróci, powieje też umiarkowanie i z kierunku południowego. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę