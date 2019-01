Teraz "mamy przeciąg". Co odpowiada za gwałtowną pogodę w Polsce? - 02-01-2019 Nad Polską szaleje silny wiatr. Taka sytuacja meteorologiczna jest spowodowana współpracą dwóch ośrodków barycznych - niżu znad Estonii oraz wyżu znad Wielkiej Brytanii. O pogodzie w naszym kraju opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Wciąż pochmurno

Czwartek będzie pochmurny. Mogą pojawić się jedynie nieliczne przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady śniegu - do 1-3 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h. Mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność nawet poniżej 100 metrów.

Również piątek okaże się pochmurny. Pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na zachodzie wystąpią opady deszczu, w pozostałych regionach śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z kierunków zachodnich. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w najbliższych dniach (ventusky.com|wideo bez dźwięku)

Głównie deszczowo

W sobotę na wschodzie popada słaby śnieg. W pozostałych regionach synoptycy spodziewają się opadów deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Śnieg w całym kraju

Niedziela okaże się pochmurna. W całym kraju wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Pogodny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Tylko na Podkarpaciu popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie przeważnie słaby ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek