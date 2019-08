Przed nami kilka upalnych dni

"Musimy się przyzwyczaić do ekstremalnych zjawisk pogodowych" - 08-08-2019 Coraz większa liczba trąb powietrznych, silne burze i nieprzewidywalna pogoda. - Tak się dzieje w zmieniającym się klimacie, gdzie ekstrema stają się codziennością - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery. czytaj dalej

Pogodna aura

W piątek na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 90 kilometrów na godzinę z zachodu.

Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie sobota okaże się pogodna. W innych rejonach może przelotnie popadać i zagrzmieć. Lokalnie mogą wystąpić burze z gradem. Maksymalna temperatura sięgnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południa i południowego zachodu.

Czeka nas słoneczna niedziela. Temperatura wyniesie maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Trochę deszczu

Poniedziałek na Podkarpaciu okaże się pogodny. W innych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 90 km/h z południa.

We wtorek mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu - burze. Maksymalna prognozowana temperatura sięgnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C. na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek