Przed nami kolejne niebezpieczne godziny

W wielu miejscach kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed porywistym wiatrem.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Pomarańczowe alerty wydano dla województw:

- pomorskiego (obowiązują w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim), gdzie ważne będą do godz. 8 we wtorek;

- zachodniopomorskiego (ostrzeżenia obowiązują w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim), gdzie ważne będą do godz. 5 we wtorek;

- podkarpackiego, gdzie ważne będą do godz. 3 we wtorek;

- lubelskiego (obowiązują we wszystkich powiatach poza: łukowskim, radzyńskim, parczewskim, włodawskim, bialskim, Biała Podlaska), gdzie ważne będą do godz. 2 we wtorek;

- świętokrzyskiego, gdzie obowiązywać będą do godz. północy;

- śląskiego, gdzie obowiązywać będą do północy;

- małopolskiego, gdzie obowiązywać będą do północy;

- mazowieckiego (obowiązują we wszystkich powiatach poza: sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, pułtuskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim), gdzie ważne będą do godz. 23;

- łódzkiego, gdzie ważne będą do godz. 22.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30-40 kilometrów na godzinę do 45-50 km/h, w porywach do 90-100 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych godzinach

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Żółte alerty wydano dla województw:

- podlaskiego, gdzie ważne będą do godz. 6 we wtorek;

- warmińsko-mazurskiego, gdzie ważne będą do godz. 4 we wtorek;

- lubelskiego (obowiązują w powiatach: łukowskim, radzyńskim, parczewskim, włodawskim, bialskim, Biała Podlaska), ważne są ważne będą do godz. 1 we wtorek;

- mazowieckiego (obowiązują w powiatach: sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, pułtuskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim), gdzie ważne będą do godz. 1 we wtorek.

- opolskiego, gdzie ważne będą do godz. 22;

Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80-90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia - oznaczone kolorem żółtym - przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.