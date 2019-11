Przed nami niebezpieczne godziny. IMGW ostrzega

Po porannych mgłach, warunki do jazdy będą dobre - 01-11-2019 W dzień Wszystkich Świętych pogoda będzie sprzyjała kierowcom. czytaj dalej

Jak podała po godzinie 6 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w południowej, zachodniej i centralnej części kraju pojawił się mróz.

W Jeleniej Górze termometry pokazały -8 stopni Celsjusza. Niewiele lepiej było w Rzeszowie, gdzie temperatura wynosiła -7 st. C. W Zakopanem, Kielcach, Kozienicach i Kłodzku utrzymywała się temperatura rzędu -6 st. C. W Krośnie, Pile i Łodzi temperatura sięgnęła -5 st. C. Mieszkańcy Warszawy i Poznania na termometrach zobaczyli -4 st. C.

Najcieplej było w Ustce i Kętrzynie, gdzie temperatura wynosi 4 st. C.

Temperatura w Polsce 1 listopada o godzinie 6

Synoptyk poinformowała również, że na południu i południowym zachodzie Polski utrzymują się mgły ograniczające widzialność do 50-800 metrów. Osadza się szadź, a drogi mogą być śliskie. Możliwe są utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej.

Widzialność jest ograniczona do:

- 50 metrów - w Raciborzu;

- 100 metrów - w Tarnowie, Krakowie, Katowicach, Opolu;

- 200 metrów - w Kłodzku;

- 300 metrów - w Legnicy i Zielonej Górze;

- 500 metrów - we Wrocławiu i Lesznie.

Przed niebezpieczną mgłą ostrzegają również synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alarmy pierwszego stopnia

Ostrzeżenia wydano w województwach:

- lubuskim (w powiatach na południu województwa);

- wielkopolskim (w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, śremskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim);

- łódzkim (w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim);

- dolnośląskim;

- opolskim;

- śląskim (z wyjątkiem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego);

- małopolskim (poza powiatami: wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim);

- podkarpackim (w powiatach: dębickim, mieleckim, tarnobrzeskim i Tarnobrzeg);

- świętokrzyskim (w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim i sandomierskmi).

W tych regionach synoptycy prognozują gęste mgły, w których widzialność będzie ograniczona do 50-200 metrów. Uwaga, mgła miejscami może osadzać szadź.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w piątek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Groźnie też w piątek i sobotę

Oprócz ostrzeżeń, synoptycy IMGW wydali też prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w sobotę w woj. dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą wystąpić silne porywy wiatru - tam mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia.

Prognozowana prędkość wiatru może osiągnąć w porywach prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na piątek i sobotę

Niedziela z ryzykiem

Silny wiatr może powiać też w niedzielę. Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim. Według synoptyków, porywy mogą osiągać do 90 km/h.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Czym jest ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.