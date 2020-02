Pogoda na dziś: opady i silniejszy wiatr. W górach spadnie pół metra śniegu - 04-02-2020 W przeważającej części kraju możemy spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. W górach może spaść nawet pół metra śniegu. Uczucie chłodu będzie spotęgowane przez silniejszy wiatr. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju pojawią się intensywne opady.

Od godzin porannych we wtorek do późnego popołudnia w części regionów groźne będą intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województwa dolnośląskiego w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim.

Miejscami może spaść od 10 do 15 centymetrów śniegu. Alarm wygaśnie o godzinie 17.

Przed opadami śniegu ostrzegają także w województwie małopolskim. W powiecie tatrzańskim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresowo silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 25 cm.

Alert straci ważność w środę o godz. 9.

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Oprócz śniegu, zagrożeniem będą też intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia wydano w województwach:

- podkarpackim, z wyłączeniem powiatów: lubaczowskiego, leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, Tarnobrzeg, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego;

- małopolskim, poza powiatami: dąbrowskim, proszowickim, miechowskim, olkuskim i tatrzańskim;

- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Żory, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim i cieszyńskim.

Spadnie od 35 do 45 litrów na metr kwadratowy. Na obszarach powyżej 700 metrów nad poziomem morza opady będą zamieniać się w śnieg.

Alarmy wygasną w środę o godzinie 8.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Oprócz obowiązujących ostrzeżeń, we wtorek mogą pojawić się inne pogodowe zagrożenia. We wszystkich województwach z wyjątkiem zachodniopomorskiego spodziewane są oblodzenia.

Ponadto w woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się alarmy przed intensywnymi opadami śniegu. Na południowych krańcach województw prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym lub silnym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej, miejscami od 10 cm do 20 centymetrów. W górach przybędzie od 25 cm do 35 cm, a lokalnie do 45 cm.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

W środę również możemy spodziewać się niebezpiecznych zjawisk. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i śniegu mogą pojawić się w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak podaje IMGW, przed południem prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 3 do 8 l/mkw. Poza tym w okolicach godzin popołudniowych na południu województwa mogą wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 8 centymetrów.

Prognoza ostrzeżeń na środę

Alerty hydrologiczne drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia na terenie województwa

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (547 centymetrów) oraz prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. Ostrzeżenia wydano również w rejonie Cieśniny Dziwny oraz Zalewu Szczecińskiego w granicach Polski.

Alerty wygasną o odpowiednio o godzinie 11 i godz. 12 we wtorek.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w woj. śląskim. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenia wydano w rejonie zlewni Soły wraz ze Zbiornikiem Czaniec, po kaskadę, do ujścia oraz w zlewni Małej Wisły wraz ze zbiornikiem Goczałkowice po ujście Przemszy. Alarmy wydano również na rzece Pszczynka po zbiornik Łąka.

Alarmy zaczną wygasną w środę o godzinie 9.

Alerty hydrologiczne pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia niższego stopnia w województwach dolnośląskim. W związku z prognozowanymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, w górnych częściach zlewni: Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy i Nysy Kłodzkiej przewiduje się wystąpienie wzrostu stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje również w zlewni rzeki Olza w woj. śląskim. Tam opady mogą spowodować wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Wszystkie ostrzeżenia hydrologiczne przestaną obowiązywać w środę o godz. 21.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia zgodnie z definicją IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.