Burze z gradem i upały. Ostrzeżenia IMGW w kilku regionach - 26-07-2019 W kilku regionach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i burzami z gradem. W najbliższych dniach synoptycy mogą wydać kolejne alarmy. czytaj dalej

Przelotnie popada

Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej Europy. Nad krajem zalega ciepłe powietrze polarne. W sobotę od południa wkraczać ma gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W sobotę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a miejscami burze z gradem. Jedynie na południowym zachodzie będzie na ogół bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami okaże się dość silny. W burzach może być nawet silny, a w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

"Na Ziemi będzie mnóstwo miejsc, gdzie nie da się żyć" - 26-07-2019 - Już nie mamy czasu, musimy działać - apelował na antenie TVN24 gość "Wstajesz i wiesz" profesor Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, geofizyk. Jak zaznaczył, stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej. czytaj dalej

Niebo pełne chmur

W niedzielę możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego, okresami opady deszczu wyniosą do 10-40 l/mkw. Mogą pojawić się również burze z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu do 32 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr wschodni i południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80-100 km/h.

Zachmurzenie kłębiaste nie opuści nas również w poniedziałek. Prognozuje się, że będzie ono umiarkowane, a okresami duże. Przelotne opady deszczu wyniosą do 10-40 l/mkw. Może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 29 st. C na zachodzie do 31 st. C w centrum kraju i na wschodzie. Z północnego wschodu, skręcający od zachodu na zachodni, powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzach może być silny do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

"Traktujemy atmosferę jak darmowy ściek" - 25-07-2019 Europejczycy zmagają się z rekordowymi upałami. Wszyscy zastanawiają się, czy takie warunki pogodowe będą pojawiać się częściej. Zdaniem naukowców, wszystko związane jest ze zmianami klimatycznymi, ale są sposoby, by temu zapobiec. czytaj dalej

Zagrzmi i popada

Wtorek przyniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Na zachodzie przelotnie popada. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią również burze z opadami do 30 l/mkw. i gradem. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie od 24 st.C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w centrum kraju i na wschodzie. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80 km/h wiatr powieje z północnego zachodu.

W środę możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw., na zachodzie możliwe są burze. Termometry wskażą od 20 st. C na północnym wschodzie, 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich powieje słabo i umiarkowanie, okresami może wiać dość silnie. W burzach powieje silnie do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę