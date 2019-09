Przed nami ostatni weekend lata. Będą nawet 23 stopnie

"Opłaca się wstać rano i pójść pobiegać". Trąba wodna w Krynicy Morskiej - 19-09-2019 Poranna przebieżka nad morzem może przybrać niespodziewany obrót. Przekonała się o tym Katarzyna, która w czwartek w Krynicy Morskiej zauważyła wir unoszący się nad wodą. Niecodzienny widok uwieczniła na nagraniu i wysłała na Kontakt 24. czytaj dalej

Pogodny weekend

W piątek na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce miejscami przelotnie popada deszcz o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Sobota upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na Suwalszczyźnie. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Zapowiada się słoneczna niedziela. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada deszcz

W poniedziałek będzie pochmurno z opadami deszczu na zachodzie kraju. W pozostałych regionach zapowiada się dość pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Zapowiada się pochmurny wtorek z opadami deszczu. Tylko na północy będzie pogodnie. Termometry pokażą od 15 st. C w centrum do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek