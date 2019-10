Przed nami październikowe lato. Burze i nawet 24 stopnie

"Jedna pomyłka może mieć tragiczny finał". Apel o rozwagę na grzybobraniu - 09-10-2019 Zbierajcie tylko te grzyby, które znacie - apeluje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Przypomina, jak zbierać grzyby, które gatunki łatwo ze sobą pomylić oraz jakie mogą być konsekwencje spożycia trujących grzybów. czytaj dalej

Możliwe burze

Przez najbliższą dobę Polska pozostanie pod wpływem wielkiego układu niżowego o imieniu Peter znad Północnego Atlantyku. W nocy od Śląska, przez centrum, po Podlasie przemieści się niewielki deszczowy niż z frontem atmosferycznym. Z zachodu napłynie umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Dla północnego wschodu prognozowane są przelotne opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze do 5-10 l/mkw. Niewykluczone, że na zachodzie wystąpią burze. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 15 st. C na południu. Wiatr powieje z zachodu. Będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Przelotny deszcz

Piątek również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Dla południa i centrum synoptycy nie prognozują opadów. W pozostałej części kraju spadnie do 5-10 l/mkw deszczu. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 50-70 km/h.

W sobotę na ogół zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Tylko na północy okresami będzie duże z niewielkimi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego zachodu umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

Aż 24 stopnie

Na niedzielę przewidziane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 17 st. C na Suwalszczyźnie, 21 st. C w centrum i 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Poniedziałek także upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.