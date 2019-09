Przed nami pochmurne dni. W poniedziałek intensywnie popada

Napływa umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze - 26-09-2019 Odczujemy komfort termiczny. czytaj dalej

Weekend z przelotnym deszczem

W piątek rano mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia wystąpią postępujące od zachodu do centrum opady deszczu. Na wschodzie kraju do wieczora będzie pogodnie. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Sobota upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę na północy kraju przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Powieje silny wiatr

W poniedziałek wystąpią dość intensywne opady deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 15 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr dość silny i silny, południowo-zachodni, w porywach powieje do 80 km/h. Na Bałtyku może wystąpić sztorm o sile 9 stopni w skali Beauforta.

Wtorek na zachodzie i północy Polski upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiat, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek