Wyż znad "ojczyzny mrozu" pompuje do Polski chłód z Kanady. Będzie jednak przejściowe ocieplenie - 22-11-2018 Nad Polską zalega zimne powietrze, które kieruje do Polski wyż Konstantyn z centrum nad Skandynawią. Masy powietrza, które zmroziły Polskę, pokonały jednak dużo dłuższą drogę niż tylko znad "ojczyzny mrozu". Jak tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, jeszcze tydzień temu znajdowały się nad Kanadą. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie na skraju wyżu Burckhard znad Ukrainy. Napłynie do nas cieplejsze, ale nadal wilgotne powietrze z południa.

Piątek będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

W weekend do 7 stopni

Synoptycy prognozują pochmurną sobotę z niewielkimi przejaśnieniami. Będzie mglisto. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są opady mżawki i deszczu. Temperatura maksymalnie wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu, a na Suwalszczyźnie śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na ogół pogodnie

Poniedziałek zapowiada się pogodnie, tylko na południu mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Powieje ze wschodu.

We wtorek będzie pogodnie, tylko na Podkarpaciu można spodziewać się opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego wschodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek