Przed nami pogodne dni i nawet 9 stopni

"Czeka nas niezwykle ciepły koniec stycznia. I bardzo ciepły początek lutego" - 22-01-2020 - Jest trochę mrozu w miejscach, gdzie zwykle go nie ma - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Jak dodał, przełom stycznia i lutego zapowiada się jednak niezwykle ciepło. Według wstępnych prognoz w przyszłym tygodniu temperatura sięgnie 10-13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek o poranku będzie mglisto. W ciągu dnia czeka nas pogodna aura. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach na północnym wschodzie osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku zachodniego.

Piątek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogodne dni

Weekend również rozpocznie się pogodną aurą. Temperatura w sobotę wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Deszczowo, ale jeszcze cieplej

W niedzielę również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Poniedziałek upłynie z pochmurną pogodą. Okresami popada deszcz. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com)