Alarmujący raport w sprawie smogu. "Nie zostawia na rządzie suchej nitki" - 12-09-2018 Polska jest czarnym punktem na mapie Europy, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza - poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezentując raport Izby. czytaj dalej

Sobota z przelotnym deszczem

W piątek na południu, w centrum i na wschodzie spodziewane są opady deszczu - do 10 litrów na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są burze. Podczas nich może spaść od 10 do 20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W całym kraju w pierwszy dzień weekendu może popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com)

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Słoneczna niedziela

Niedziela w całej Polsce zapowiada się słonecznie. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Pochmurno

Kolejny tydzień przywita nas chmurami, nie powinno jednak z nich padać. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Pogodnie, z małym wyjątkiem

We wtorek będzie pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie niewykluczony jest przelotny deszcz. Termometry wskażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany.