Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie akurat na początek wakacji - 17-06-2018 Spadek temperatury poprzedzi upalna pogoda w całej Polsce. czytaj dalej

Słoneczna środa

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami popada słaby, przelotny deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie lokalnie zagrzmi. Burzom mają towarzyszyć opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni oraz wiatr o porywach do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Środa okaże się przeważnie słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C w Małopolsce. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Ostatnie tchnienie upału

W czwartek wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością do 90 km/h. Możliwy jest grad. Temperatura wyniesie maksymalnie od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Południowy, skręcający na północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Mocne ochłodzenie

Piątek będzie przeważnie pogodny. Jedynie na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h. W stosunku do czwartku temperatura mocno spadnie. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, o porywach dochodzących do 60 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Sobota niekiedy z burzami

W sobotę na północy i wschodzie popada przelotny deszcz. Wystąpią też burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 80 km/h. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.