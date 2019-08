Przed nami słoneczne dni. Temperatura znowu przekroczy 30 stopni

Na spacer tuż po solidnej ulewie, czyli pogoda dla alergika - 20-08-2019 Letnie miesiące to czas szczególnie uciążliwy dla osób uczulonych na pyłki roślin. Czasem ulgę może przynieść pogoda, dlatego jeśli zmagamy się z objawami alergii, warto uważnie śledzić prognozy. czytaj dalej

Środa będzie pochmurna z postępującymi od zachodu przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Prognozowany jest stopniowo zanikający deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach możliwe są burze z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywistym wiatrem o prędkości do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Trochę popada

Czwartek na Podkarpaciu przyniesie słaby, przelotny deszcz. Poza tym powinno być słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich.

W piątek powinno być na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Zaświeci słońce

W sobotę w większości miejsc powinno świecić słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela na zachodzie i w centrum prognozowany jest przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami do 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 32 stopni na Podkarpaciu, w Małopolsce możliwe są nawet 33 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę