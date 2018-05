Błyskawice przeszywały nocne niebo. Wasze piorunujące nagrania - 04-05-2018 Czwartek przyniósł silne burze, które pozostawały aktywne także w nocy. Zobacz, jak błyskawice rozświetlały niebo. Na Kontakt 24 wysłaliście wiele nagrań i zdjęć. czytaj dalej

Nad Europą utrzymują się dwa układy niżowe - jeden znajduje się nad Finlandią i Rosją, a drugi nad Włochami. To one kształtowały pogodę w czwartek.

- Wczoraj występowały burze, bo między tymi niżami jest cały układ frontów atmosferycznych - tłumaczył Tomasz Wasilewski.

Zderzenie dwóch mas

Front atmosferyczny oddzielał napływające z południowego wschodu gorące afrykańskie powietrze od chłodniejszego, które docierało do nas z północnego zachodu.

- Zderzenie się tych dwóch różnych mas powietrza przyniosło gwałtowne burze z gradem. Między innymi w Zgierzu w województwie łódzkim zrobiło się biało od gradu - mówił Wasilewski.

Zobacz relacje z czwartkowych nawałnic.

Front wciąż znajduje się nad Polską. Jest on jednak dużo mniej aktywny niż wczoraj.

- Dzisiaj jeszcze resztki burzowej pogody na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam jeszcze może zagrzmieć - zapowiadał Wasilewski.

Sytuacja pogodowa w Europie

Wiosenne orzeźwienie

Początek maja powitał nas typowo letnią temperaturą.

- Wczoraj w wielu miejscach mieliśmy 30 stopni. Tak było między innymi w Warszawie, Tarnowie czy Kielcach. Tu było to gorące afrykańskie powietrze - mówił prezenter TVN Meteo.

Jednak piątkowy poranek okazał się już znacznie chłodniejszy. W Resku, miejscowości znajdującej się w województwie zachodniopomorskim, odnotowano rankiem zaledwie 0,8 stopnia Celsjusza.

- Byliśmy na styku tych dwóch różnych mas powietrza. I to chłodne powietrze jest naprawdę solidnie chłodne, skoro temperatura spadła do jednego stopnia przy rozpogodzeniach w Resku, a to gorące afrykańskie miało temperaturę, jak na początek maja, prawie rekordową - tłumaczy Wasilewski.

Różnica wartości temperatury w Polsce

Czeka nas słoneczna i stabilna pogoda

W piątek nad Danią i Niemcami znajduje się wyż, który sprawi, że będziemy się cieszyć słoneczną aurą.

- Wraz z tym wyżem idzie chłodniejsze powietrze, ale też dużo słonecznej pogody, a cały ten front zostanie zepchnięty dalej na wschód kontynentu - mówił prezenter. - Ten wyż przez sześć następnych dni będzie nam zapewniać pogodę słoneczną i stabilną - dodał.

