Burzowa sobota nad Polską. Sprawdź, gdzie grzmiało - 12-05-2018 W sobotę przez Polskę przechodziły burze. czytaj dalej

W ciągu najbliższych siedmiu dni pogodą w Polsce będzie rządził płytki niż, który "dziś w nocy ruszy znad Bawarii w swoisty Tour de Pologne" - poinformował synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski.

- W poniedziałek będzie nad Czechami, we wtorek nad Karkonoszami, w środę nad Śląskiem, w czwartek nad Podlasiem, w piątek nad Suwalszczyzną, a w sobotę nad Warmią - by zakończyć swój żywot i prawie całe okrążenia dookoła Polski w niedzielę nad Pomorzem Zachodnim - prognozuje synoptyk. - Niż przyniesie ze sobą zmienność cyrkulacyjną, dynamiczną pogodę z burzami i opadami deszczu, chwilami silniejszy wiatr i oczywiście ochłodzenie - spóźnionych i łagodniejszych trzech ogrodników - dodał.

Według Chrzanowskiego zamiast "zimnej Zośki", chłodny ma być przyszły weekend - 18-20 maja. 21 maja ma być już z powrotem ciepło. - Będziemy mieli ciepły maj z temperaturą maksymalną 22-27 stopni Celsjusza i niewielkimi opadami deszczu - powiedział.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com)

Prognozowane ostrzeżenia

Dynamiczną, burzową pogodę prognozuje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek burze mogą występować na wschodzie, a we wtorek na południu kraju. W środę zaś na południu groźne mogą być intensywne opady deszczu - lokalnie nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych.

Poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek

W tym okresie IMGW prognozuje dla województwa podlaskiego burze z opadami deszczu o natężeniu od 5 do 10, a lokalnie do 15 l/mkw. Wiatr powieje w porywach do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

IMGW przewiduje możliwość wydania ostrzeżeń przed burzami również dla województwa mazowieckiego i lubelskiego. Na tym obszarze spodziewana suma opadów wyniesie od 10 do 15, a lokalnie do 20 l/mkw., a prędkość porywów wiatru do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Wtorek i noc z wtorku na środę

W tym czasie IMGW może wydać ostrzeżenia przed burzami dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W pierwszych dwóch prognozowana suma opadów dojdzie lokalnie do 20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 65 km/h. Na Podkarpaciu może spaść więcej deszczu - do 25 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Środa i noc ze środy na czwartek

Na ten okres IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu. Na terenie województwa śląskiego i małopolskiego mogą wystąpić opady o natężeniu umiarkowanym w wysokości 25-40 l/mkw. IMGW prognozuje również opady o natężeniu umiarkowanym dla województwa podkarpackiego. Może tam spaść 25-35 l/mkw, a lokalnie do 45 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)