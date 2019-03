Przed nami uderzenie ciepła. "Chwilowe, ale bardzo intensywne"

Prognoza pogody na dziś: deszcz może popadać w całym kraju - 03-03-2019 Zapowiada się pochmurna niedziela. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr, który może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Marzec w Polsce charakteryzuje się dużą rozpiętością temperatur. Jak wyglądają rekordy na ten miesiąc?

- Najniższa temperatura w historii obecnych granic Polski w marcu to jest -34,7 stopnia. Tak zimno było w Sejnach. Działo się to w marcu w 1964 roku - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

- Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano, to 25,6 stopnia. I tak gorąco, jak można powiedzieć, było w Nowym Sączu - dodał. Temperaturę zarejestrowano na początku marca 1974 roku.

- Ta rozpiętość między najwyższą a najniższą temperaturą wyjdzie nam 60 stopni. Takie są olbrzymie możliwości naszego klimatu, jeśli chodzi o marzec - powiedział prezenter. Podkreślił, że w tym roku na podobne skrajności się nie zanosi.

Rekordy marca

Ciepło wedrze się do Polski

Co widać w prognozach na marzec? "Możliwy jest pogodowy wyskok" - 01-03-2019 "Pierwszego marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna. Przyszła nareszcie! Teraz czekamy na wiosnę termiczną, bo już od jakiegoś czasu panuje termiczne przedwiośnie, kiedy to temperatura dobowa mieści się w zakresie 0-5 stopni Celsjusza" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

- Nad Bałtykiem i Szwecją znajduje się niż. Drugi i ważny dla nas niż znajduje się nad Wielką Brytanią - opowiadał Wasilewski. Jak tłumaczył prezenter, między nimi rozciągają się fronty atmosferyczne i jeden z nich - chłodny - psuje aktualnie pogodę na północy i zachodzie kraju.

- Ważniejszy dla nas jest odcinek frontu ciepłego za naszą zachodnią granicą. Dlaczego jest taki ważny? Bo za nim, z południowego zachodu Europy, płynie bardzo ciepłe powietrze - tłumaczył prezenter. - To powietrze ma chęć w poniedziałek, na początku tygodnia, przyjść do Polski - dodał.

Układ niżów i frontów będzie przemieszczał się z zachodu na wschód. Jak dodał Wasilewski, oprócz tych niżów istotny jest też w kształtowaniu pogody wyż znajdujący się nad morzem Śródziemnym. - Między tymi niżami a wyżem powstaje taka zachodnia, południowo-zachodnia cyrkulacja. I to ciepło, które jest teraz na zachodzie Europy, w poniedziałek za tym deszczem wedrze się do Polski - dodał.

Do Polski napłynie ciepłe powietrze

Na południu 17 stopni

W niedzielę w wielu regionach Polski popada deszcz. Związane jest to z psującym pogodę chłodnym frontem atmosferycznym. Ale poniedziałek zapowiada się bardzo optymistycznie.

- Cały ten układ, przesuwając się, zaprosi do Polski ciepłe powietrze z południowego zachodu - mówił Wasilewski. We wstępnej prognozie pogody na poniedziałek temperatura na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może wzrosnąć do 17 stopni Celsjusza. W Warszawie termometry mogą pokazać 15-16 st. C, w Suwałkach 10 st. C.

- To jest przyjście na jeden dzień takiego dużego ciepła - powiedział Wasilewski. - Później temperatura trochę się obniży, będzie 10-12 stopni. I tak ciepło jak na marzec - zaznaczył. - Mówię o poniedziałku, bo to takie uderzenie ciepła, chwilowe, ale jednak bardzo intensywne - dodał.

Temperatura powietrza w poniedziałek (wetteronline.de)

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: