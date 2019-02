Krokodyle i węże na ulicach. Powódź stulecia w Australii - 05-02-2019 Po ekstremalnych upałach Australię nawiedziły intensywne opady deszczu. W Townsville, w stanie Queensland, spadło ponad 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy, wywołując powódź stulecia. Nie żyją co najmniej dwie osoby. Straty materialne szacuje się na miliony dolarów. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Austrii. Jednak regiony północne i północno-wschodnie pozostaną pod wpływem układów niskiego ciśnienia znad Zatoki Fińskiej i Północnego Atlantyku.

Mieszkańcy północny i północnego wschodu kraju powinni spodziewać się w środę dużego zachmurzenia. Pojawią się tam również niewielkie opady śniegu - maksymalnie do 1-2 centymetrów oraz deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na Pomorzu może okresami przybierać na sile.

Wideo Temperatura w ciągu najbliżyszch pięciu dniu (Ventusky.com)

Deszcz lub deszcz ze śniegiem

Oblodzenia i opady marznące. Prognoza pogodowych zagrożeń - 05-02-2019 Najbliższe dni mogą przynieść pogodowe zagrożenia. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed opadami marznącymi i oblodzeniami. czytaj dalej

Czwartek w całym kraju okaże się pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południa powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Okresami może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurno. Od zachodu pojawią się przemieszczające w głąb kraju opady deszczu ze śniegiem. Stopniowo będą zmieniać się w deszcz, którego spadnie maksymalnie do 5 l/mkw. Może być ślisko. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Okresami może okazać się silniejszy i osiągać do 50 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Porywy do 80 km/h

Lód na drogach, wstrzymane pociągi. Silne opady sparaliżowały Czechy - 05-02-2019 W Czechach zima mocno dała o sobie znać na przełomie tygodnia. Pod ciężarem śniegu pękały konary drzew, ruch kolejowy został wstrzymany, a na drogach doszło do wielu wypadków. czytaj dalej

Pochmurne niebo z przejaśnieniami będzie nam towarzyszyć również w sobotę. Na północnym wschodzie Polski spadnie deszcz ze śniegiem. Mieszkańcy pozostałych regionów mogą spodziewać się opadów deszczu, maksymalnie do 5 l/mkw. Może być ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. w centrum, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy mogą rozpędzać się do 60-80 km/h.

Niedziela także okaże się pochmurna, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę