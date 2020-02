IMGW alarmuje przed silnym mrozem. W kolejnych dniach zagrożeniem porywisty wiatr - 07-02-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i silnym mrozem. W kolejnych dniach spodziewany jest silny wiatr - możliwe są alarmy drugiego stopnia. czytaj dalej

W ciągu następnej doby Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Frank znad Rumunii. Napłynie ciepłe i suche, polarne morskie powietrze z południowego zachodu wypierając na wschód zimne arktyczno-morskie.

Sobota zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na pięć dni

W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pochmurny i deszczowy początek tygodnia

Tydzień rozpocznie się pochmurno z opadami deszczu w całym kraju. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie dość silny i silny, w porywach osiągnie do 75 km/h.

We wtorek będzie pochmurno. Prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie deszczu. Temperatura wyniesie od 3 st. na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Pogoda na wtorek i środę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Opady nie ustaną

Środa zapowiada się na ogół pochmurno z opadami śniegu. Na zachodzie spadnie deszcz. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Powieje z zachodu.