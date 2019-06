Uwaga na groźne upały. Pomarańczowe i żółte alarmy IMGW - 24-06-2019 W najbliższych dniach upały mogą stwarzać zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Przed niebezpiecznymi upałami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydane zostały alarmy pierwszego i drugiego stopnia.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE OBOWIĄZUJĄ OSTRZEŻENIA IMGW

Wtorek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Może popadać

W środę na Pomorzu synoptycy zapowiadają słaby i przelotny deszcz. Poza tym będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Dolnym Śląsku i nawet 36 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W czwartek na południu Polski przelotnie popada deszcz. Możliwe są tam również burze, w czasie których spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 60-80 km/h. Poza tym będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiać ma słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północnego zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pojawią się chmury i może popadać

Na piątek w województwach północnych synoptycy prognozują przelotny deszcz. Poza tym możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W sobotę mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się przelotnego deszczu. Poza tym zapowiada się słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.