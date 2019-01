Przekroczone stany alarmowe, wysokie fale i cofka. Alerty najwyższego stopnia

Na Zatoce Gdańskiej doszło do przekroczenia stanów alarmowych, a na płynącej przez Gdańsk rzece Motławie zaobserwowano zjawisko cofki. W związku z pogodą władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.

Spiętrzona woda

- Stan morza wynosi 619 centymetrów, przy stanie alarmowym 570. Oznacza to, że stan alarmowy został przekroczony już o pół metra. Tendencja nadal jest rosnąca, wiatr powodujący cofkę ma się nasilać do wczesnych godzin popołudniowych - poinformował Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W związku z sytuacją pogodową zaplanowane zostało spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka.

- Silny północno-zachodni wiatr spowodował, że na Zatoce Gdańskiej doszło do przekroczenia stanów alarmowych. Na Motławie mamy w związku z tym tak zwaną cofkę. Wody się spiętrzyły, zaczynają podtapiać niżej położone punkty nabrzeża. Zabezpieczamy te miejsca i wyłączamy z użytkowania. To samo dotyczy parkingu przy Hotelu Podewils (przy wjeździe na Ołowiankę - red.) i ulicy Wiślnej. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone jest także molo w Brzeźnie - poinformował zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG w Gdańsku, Krzysztof Domagalski.

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

- Nie chodzi tylko o możliwe podtopienia, ale też o siłę wiatru. Należy unikać miejsc zadrzewionych, nie parkować samochodów pod drzewami. Dobrze jest też usunąć z balkonów przedmioty, które mogą ucierpieć od wiatru - wyjaśnił Domagalski.

W Sopocie w związku z wysokim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej i silnymi porywami wiatru zostało zamknięte wejście na głowicę mola oraz do przystani jachtowej. Ze względów bezpieczeństwa nieczynne jest także sztuczne lodowisko na Skwerze Kuracyjnym. - Na chwilę obecną nie przewidujemy zamykania całego pomostu mola. Jeżeli prognozy, co do słabnącego wiatru się sprawdzą i nie pojawią się nowe okoliczności (np. oblodzenie), to w czwartek po południu wejście na końcówkę mola powinno być ponownie otwarte - poinformował Marcin Kulwas z Kąpieliska Morskiego Sopot.

Stan alarmowy na rzece Elbląg

Poziom wody na rzece Elbląg na skutek tak zwanej cofki wzrasta do stanów ostrzegawczych. Służby wydziałów kryzysowych w Elblągu i w powiecie elbląskim monitorują sytuację.

Stanisław Sołowiej z wydziału kryzysowego starostwa powiatowego w Elblągu poinformował, że sytuacja jest dynamiczna.

- Obecnie w punktach pomiarowych przekroczone są stany ostrzegawcze. Wszystkie służby są w gotowości, monitorują na bieżąco sytuację - powiedział. Najbardziej narażona na podtopienia jest Wyspa Nowakowska.

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Elblągu Joanna Urbaniak podała, że o godzinie 10 na rzece Elbląg poziom wody wynosił 588 centymetrów i brakowało 2 centymetrów do stanu ostrzegawczego. Stan alarmowy wynosi 610 centymetrów. Jak dodała, informację o sytuacji hydrologicznej i prognozach przekazano do służb komunalnych i OSP oraz do dyrektorów szkół, by w razie potrzeby przygotowali miejsce w szkołach.

Stan wody w rzekach 2.12 o godzinie 7 (IMGW)

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną IMGW przewiduje, że na całym wybrzeżu województwa poziom wody w Bałtyku wzrośnie powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 3 w nocy w czwartek.

Niebezpiecznie może być również w ujściowym odcinku Odry oraz w zlewni Zalewu Szczecińskiego. Poziom wody w rzece może wzrosnąć powyżej stanu alarmowego. Alert będzie ważny do godziny 6 rano w czwartek.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Synoptycy IMGW prognozują, że wzdłuż całego wybrzeża w województwie poziom wody w Bałtyku wzrośnie powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 3 w nocy w czwartek.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną przewiduje się na Żuławach i Zalewie Wiślanym wzrost poziomów wody powyżej stanów alarmowych. Alert będzie ważny do godziny 13 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Wideo Silny wiatr nad morzem

Odwołane promy

Z powodu złych warunków atmosferycznych anulowano wypłynięcie części statków w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Stena Line odwołało w środę wszystkie rejsy części swoich promów. Nie wypłyną statki Stena Vision, Stena Spirit oraz Stena Baltic zarówno z Gdyni, jak i z Karlskrony.

- Promy powrócą do kursowania zgodnie z rozkładem rejsów od czwartku. Przepraszamy za niedogodności - czytamy na stronie Stena Line.

Z kolei Polska Żegluga Bałtycka poinformowała o anulowaniu odejść dwóch promów.

- Ze względu na złe warunki atmosferyczne informujemy o anulowaniu odejść promów: w środę z Ystad i z Gdańska oraz w czwartek z Nynäshamn - podali w komunikacie.

Silny wiatr jest także w Świnoujściu (województwie zachodniopomorskie). Tam jednak sytuacja wygląda tak, że to kapitanowie statków zadecydują, czy wypłyną.

Co oznacza alert trzeciego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych". W takiej sytuacji istnieje bezpośrednie zagrożenie powodzią.