Przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego i drugiego stopnia w związku z sytuacją hydrologiczną.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia

Jak poinformował IMGW, na mazowieckim odcinku Wisły obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej wywołane przemieszczaniem się fali wezbraniowej. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy może zostać przekroczony na wodowskazach: Modlin, Wyszogród i Kępa Polska.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW ostrzegło, że na Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Przekroczone stany ostrzegawcze

Przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle, ale sytuacja jest pod kontrolą - poinformowali w czwartek we Włocławku wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. W związku z większym napływem wody zwiększono przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku.

Obecnie dopływ wody do tamy wynosi 3600 metrów sześciennych na sekundę, a zrzut - 4000 metrów sześciennych na sekundę. Stan wody na wodowskazie we Włocławku wynosi 534 centymetrów, przy stanie ostrzegawczym 530 i alarmowym - 650 cm.

- Fala wezbraniowa przechodzi przez województwo kujawsko-pomorskie. Sytuacja jest poważna, ale stabilna. Mamy przekroczone stany ostrzegawcze, woda w niektórych miejscowościach, takich, jak Toruń czy Chełmno może przekroczyć stany alarmowe, ale nieznacznie. Mamy kontrolę nad wszystkim. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego w gminach nadwiślańskich spowodowało przygotowanie się wszystkich służb na wypadek trudniejszych sytuacji, chociaż ich nie przewidujemy - powiedział na konferencji wojewoda Bogdanowicz.

Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca podkreślił, że stopień wodny we Włocławku jest obiektem szczególnej troski, gdyż jest to samotny stopień wodny na Wiśle.

- Mamy poważną sytuację, ale pod kontrolą. Nasze służby działają, monitorują sytuację, zbieramy na bieżąco wszystkie analizy i dane meteorologiczne i hydrologiczne. W tej chwili mamy falę wezbraniową, która jest trochę większa niż planowaliśmy na początku, to powoduje, że musimy trochę więcej wody zrzucać ze zbiornika, a to może spowodować, że w Toruniu możemy mieć przekroczone stany alarmowe, ale nieznacznie. Nie spowoduje to żadnych perturbacji dla mieszkańców, może tak jak w Warszawie będą zalane brzegi i promenada - zaznaczył Daca.

Alarm przeciwpowodziowy w Płocku

Od wtorku w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów obowiązuje do odwołania alarm przeciwpowodziowy. Obowiązuje również w Płocku, gdzie został wprowadzony w środę wieczorem.

- W tym momencie kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle przechodzi przez Płock - powiedział w czwartek rano dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w płockim Urzędzie Miasta Jan Piątkowski. Dodał, iż z uwagi na stopniowe obniżanie się poziomu rzeki w górnym jej biegu, w okolicach Modlina i Wyszogrodu, nie jest wykluczone, że "tendencja spadkowa wody dotrze do Płocka jeszcze w czwartek, w godzinach popołudniowych".

Piątkowski przyznał, że w środę wieczorem, gdy ogłaszano w Płocku alarm przeciwpowodziowy, w najbardziej newralgicznym miejscu miasta - w części ul. Gmury, która bezpośrednio sąsiaduje z Wisłą i nie posiada obwałowania - "zaczęła pojawiać się woda, ale na szczęście nie na tyle, żeby podtapiać domostwa".

Na pobliskich wodowskazach w czwartek rano poziom Wisły osiągnął tam 326 centymetrów przy stanie alarmowym 278 - wodowskaz Grabówka, a na wodowskazie Borowiczki 358 cm przy stanie alarmowym 340 cm.

Spadek poziomu wody

Jak poinformował kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku Jan Jerzy Ryś, sytuacja na Wiśle w okolicach Wyszogrodu i Kępy Polskiej stabilizuje się.

- W tym rejonie praktycznie kończy się przechodzenie fali wezbraniowej na Wiśle, ponieważ już od godzin nocnych notujemy spadki poziomu wody. W Wyszogrodzie w czwartek rano poziom rzeki obniżył się do 629 centymetrów przy stanie alarmowym 550 centymetrów. Jest to o 8 centymetrów niżej od najwyższego wskazania, jaki Wisła osiągnęła tam wczoraj, czyli 637 centymetrów - powiedział Ryś. Dodał, iż w Kępie Polskiej notowane są obecnie wahania poziomu rzeki. - Poziom Wisły waha się tam mniej więcej o 2 centymetrów poniżej stanu kulminacyjnego, który wynosił 592 centymetrów przy stanie alarmowym 500 centymetrów - zaznaczył.

Kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku podkreślił, iż w czasie przechodzenia fali wezbraniowej na Wiśle przez ten powiat nie odnotowano przecieków i podsiąkania wałów przeciwpowodziowych.

- Można powiedzieć, że kulminacja na rzece spokojnie przeszła przez nasz teren - dodał Ryś.

W środę po południu wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wód Polskich i lokalnych samorządów wizytował wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w Dobrzykowie pod Płockiem.

- Fala wezbraniowa na Wiśle pod koniec tego tygodnia, w weekend, powinna opuścić województwo mazowieckie. Zagrożenia jako takiego, dla bezpieczeństwa mieszkańców, nie przewidujemy. Tego zagrożenia nie ma, pomimo przekroczenia stanów alarmowych o kilkadziesiąt centymetrów - mówił w środę Standowicz.

Sytuacja na Śląsku

Stabilizuje się poziom wody w rzekach województwa śląskiego. W czwartek rano tylko w pięciu punktach pomiarowych były przekroczone stany ostrzegawcze - podało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego.



Powyżej stanu ostrzegawczego, ale z tendencją spadkową, utrzymywał się poziom Wisły w Goczałkowicach i Białej w Czechowicach-Bestwinie. Tendencję stabilną miał natomiast poziom wody na Brynicy w Brynicy i Kozłowej Górze oraz na Wiśle w Bieruniu Nowym.



W środę obawiano się gwałtownego wzrostu stanów wody na Odrze na odcinku od Krzyżanowic do Raciborza-Miedonii - górną Odrą przemieszczało się wezbranie opadowe. Nie odnotowano jednak związanych z tym negatywnych zdarzeń.

Fala pod koniec tygodnia "powinna opuścić Mazowsze"

