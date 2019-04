Przelotne opady deszczu, może zagrzmieć. Na termometrach do 22 stopni

Tak sobie radzą z lodem na rzece. "Miałem szczęście, że zobaczyłem ten spektakl" - 03-04-2019 Od kilku dni w Chinach utrzymuje się wyjątkowo wysoka temperatura. Aby zapobiec powodzi, spowodowanej roztopami, wysadzono w powietrze pokrywę lodową na rzece Huma w prowincji Heilongjiang. czytaj dalej

Mogą pojawić się burze

Czwartek w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę, powieje z południowego wschodu.

W piątek na zachodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie prognozowane są też burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. W porywach burzowych wiatr może rozpędzać się do 70 km/h.

Sobota zapowiada się pogodnie dla mieszkańców Pomorza i Podkarpacia. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Rekordowo ciepły marzec na Alasce - 03-04-2019 Wyjątkowo łagodna zima spowodowała, że w wielu miastach Alaski padły rekordy ciepła. Były regiony, w których temperatura wyniosła o 11 stopni Celsjusza więcej niż średnia miesięczna z ubiegłych lat. Na Morzu Beringa niebezpiecznie stopniała pokrywa lodowa. czytaj dalej

Deszcz w większości kraju

W niedzielę w większości kraju może przelotnie popadać deszcz. Pogodnie będzie jedynie na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu.

Nowy tydzień zacznie się pogodnie jedynie na zachodzie. W pozostałych regionach w poniedziałek wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek