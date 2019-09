Przelotne opady deszczu. W weekend miejscami zaledwie 15 stopni

Sztorm, porywisty wiatr, ulewny deszcz. Alarmy IMGW dla północy Polski - 10-09-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem na północy Polski. Na Bałtyku obowiązuje alarm przed sztormem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układu wyżowego znad Azorów. W środę z południowego zachodu popłynie cieplejsze powietrze polarne, które wypchnie chłodne masy powietrza.

W środę rano możemy spodziewać się miejscami mgieł i zamgleń. Na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy okresami duże. Temperatura maksymalnie wyniesie od 21 stopni na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Okresami na północy jego porywy mogą być dość silne - na Wybrzeżu będą rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Pojawi się pozostałość Doriana

Śnieg w Tatrach. TOPR apeluje o ostrożność - 10-09-2019 W najwyższych partiach Tatr spadła niewielka ilość śniegu - poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ośnieżone szczyty są widoczne między innymi z Morskiego Oka. czytaj dalej

W czwartek zachodnie i północne regiony Polski mogą odczuć wpływ ekshuraganu Dorian.

>>> Były huragan Dorian zagraża Wielkiej Brytanii, powoli zbliża się też do Polski

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które na zachodzie i północy będzie wzrastać do dużego. Dodatkowo wystąpią tam przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C na południu i wschodzie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Na zachodzie i północy może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

W piątek należy się spodziewać umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na północy kraju wystąpią opady deszczu, ich suma nie powinna przekroczyć 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na północy, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Chłodno i miejscami deszczowo

W sobotę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na północy kraju chmur może być więcej, a do tego przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum, do 19 st. C na południu kraju. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a okresami dość silnie.

Niedziela przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju okresami mogą pojawić się opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 60 km/h, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę