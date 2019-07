Przelotne opady, lokalne burze. Kiedy będzie ciepło?

Płynie chłodne i wilgotne powietrze - 10-07-2019 Polska jest pod wpływem niżu Pirmin znad północnej Rosji. czytaj dalej

Popada

W czwartek w całym regionie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr powieje na ogół umiarkowanie.

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje z północnego zachodu, a wiatr na ogół będzie umiarkowany.

Sobota także zapowiada się deszczowo. Ponad to prognozowane są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie umiarkowany, jednak w porywach burzowych może osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Do 25 stopni

Niedziela na zachodzie i południu kraju przyniesie przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu prognozowane są burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje na ogół umiarkowany wiatr z północy, który w porywach burzowych będzie osiągał do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

W poniedziałek aura będzie niemal identyczna co poprzedniego dnia. Na zachodzie i południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Pozostałe regiony będą mogły cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północy powieje na ogół umiarkowanie, jednak w porywach burzowych może rozpędzać się do 80 km/h.

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Kiedy będzie ciepło?

Wiele wskazuje na to, że ciepło niebawem może powrócić. Po wtorku, który może być dość chłodny - temperatura sięgnie maksymalnie od 17 st. C w Olsztynie, przez 19 st. C w Warszawie, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim - stopniowo i powoli będzie się ocieplać.

W kolejny piątek zaś termometry wskażą prawdopodobnie od 18 st. C w Zakopanem, przez 25 st. C w centrum, do 26 st. C na Dolnym Śląsku.

Wstępne prognozy podają, że kolejny poniedziałek 922 lipca) może być już upalny w wielu regionach w centrum i na południu. Słupki rtęci na termometrach pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum, do 31 st. C na Dolnym Śląsku.

Wstępna prognoza pogody na wtorek 16 lipca (wetteronline.de)

Wstępna prognoza na piątek 19 lipca (wetteronline.de)

Wstępna prognoza pogody na poniedziałek 22 lipca (wetteronline.de)