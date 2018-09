Przelotny deszcz, burze, codziennie powyżej 20 stopni

Utopili się głównie mężczyźni. Przerażający bilans tegorocznych wakacji - 05-09-2018 Podczas tegorocznych wakacji utonęło aż 188 osób, a od kwietnia - 358. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje statystyki dotyczące utonięć, a wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada, że zostaną z nich wyciągnięte wnioski. czytaj dalej

Burze z porywistym wiatrem

W czwartek na wschodzie popada przelotny deszcz i zagrzmi. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady o sumie do 20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu.

Na zachodzie Polski w piątek prognozuje się deszcz i burze, suma opadów wyniesie 10-20 l/mkw. Wiatr towarzyszący wyładowaniom powieje do 80 km/h. W pozostałej części kraju będzie pogodnie, choć po południu na Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby, powieje ze zmieniających się kierunków.

Pogoda w piątek i sobotę

W sobotę na wschodzie i w centrum kraju wystąpi deszcz o sumie 20 l/mkw. Może też zagrzmieć. Podczas burz wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h. Pozostałe regiony będą cieszyć się pogodną aurą. Termometry pokażą d 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Słonecznie, miejscami popada przelotny deszcz

Niedziela zapowiada się na ogół słonecznie. Przelotny deszcz możliwy jest tylko na Pomorzu Gdańskim. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby, powieje ze zmiennych kierunków.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek w północnej części kraju prognozuje się słabe i przelotne opady deszczu. Reszta kraju będzie mogła cieszyć się pogodnym dniem. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku