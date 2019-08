Wipha sieje zniszczenie. Domy pod wodą, zabici i zaginieni - 05-08-2019 Ulewny deszcz i porywisty wiatr - to efekt tajfunu Wipha, który uderzył w Wietnam i Chiny. Jak poinformowały władze Wietnamu, zginęło co najmniej pięć osób, a kilkanaście uważa się za zaginione. czytaj dalej

Do 31 stopni

We wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Na północy kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, maksymalnie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie wystąpią burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Środa przyniesie zachmurzenie zmienne oraz przelotne opady deszcz. Na południu i wschodzie możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura sięgnie maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

W czwartek niebo pokryje się zmiennym zachmurzeniem. Na północy wystąpią przelotny deszcz i wyładowania atmosferyczne. Burzom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Deszczowe epizody

W piątek na Suwalszczyźnie prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Początek weekendu na wschodzie upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W sobotę w pozostałej części kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę