"Przepraszam za spóźnienie. Utknąłem w korku". Rosyjski robot dotarł do celu

"Przepraszam za spóźnienie. Utknąłem w korku. Zgłaszam gotowość do kontynuowania zadania" - napisano na twitterze robota.

Przeprosiny były uzasadnione, ponieważ robot na stacji znalazł się dopiero przy drugiej próbie. Podczas pierwszej, w sobotę Sojuz MS-14 nie zdołał przycumować do stacji z powodu usterki systemu zbliżania - oświadczyło agencji RIA Nowosti źródło w rosyjskiej branży kosmicznej.

Próba cumowania została przerwana, gdy statek znajdował się w odległości mniejszej niż 100 metrów od stacji. Po pojawieniu się problemów odprowadzono go na bezpieczną odległość od ISS.

We wtorek dokowanie się powiodło. Żeby zrobić miejsce dla nowo przybyłego statku, załoga musiała najpierw "przeparkować" innego sojuza, który mógłby zostać użyty w razie awarii na ISS.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) 27 sierpnia 2019

Indie spróbują zbadać nieznany obszar Księżyca. Rakieta wyniosła narzędzia w kosmos - 22-07-2019 W poniedziałek Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych wystrzeliła w kosmos rakietę, na której pokładzie znajdował się statek kosmiczny Chandrayaan-2. Celem jego misji jest eksploracja niezbadanych dotąd obszarów Księżyca. czytaj dalej

Humanoid w kosmosie

Skybot-F850 bądź FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), zwany także Fiodorem, to robot zaprojektowany do zadań ratowniczych, ma także wspierać na co dzień załogę ISS. Ma 180 cm wysokości i waży 160 kg.

To pierwszy humanoid wysłany w kosmos przez Rosjan. Wcześniej NASA wysłała tego rodzaju maszynę w 2011 roku, ale potem z niej zrezygnowała.

Fiodor wróci na Ziemię 7 września - poinformował szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin.

Agencja Roskosmos 23 sierpnia opublikowała wideo, na którym widać poruszającego się robota.