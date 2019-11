"Przepychanka" nad Polską. W górach obfite opady śniegu i bardzo silne porywy wiatru

Tranzyt Merkurego w dzień, satelity Starlink w nocy. 11 listopada pełen cudów na niebie - 09-11-2019 11 listopada będzie wyjątkowo interesujący, jeśli chodzi o astronomię. Tego dnia w naszym kraju będzie można ujrzeć tranzyt najmniejszej planety Układu Słonecznego. Poza spacerem Merkurego przed tarczą naszej gwiazdy, w nocy na niebie pojawi się równie ciekawe wydarzenie. czytaj dalej

Pogoda na 11 listopada

W niedzielę na południu i wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach spadnie do 10-20 centymetrów śniegu. Poza tym wystąpią przejaśnienia, na zachodzie rozpogodzenia. Tylko na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Od poniedziałku Polska będzie pod znaczącym wpływem układów niżowych znad Atlantyku oraz Morza Śródziemnego, które będą usiłowały przepchnąć się na wschód. Jednak blokował je będzie wyż znad Rosji. "Przepychanka" trwać ma do końca tygodnia. Polska znajdzie się w strefie starcia układów, które nad zachodnią część Europy ściągać będą chłodne masy powietrza z północy, a nad wschodnią ciepłe masy z południa. Granica między masami przebiegać będzie akurat nad Polską, stąd dużo chmur i duża różnica temperatury między wschodem i zachodem kraju, opady deszczu, a w górach obfite opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W poniedziałek, 11 listopada będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Zapowiada się pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Na południu, w centrum kraju oraz na Warmii i Mazurach okresami wystąpią opady deszczu i mżawki do 5-10 l/mkw. W Sudetach synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem oraz śnieg, którego spadnie do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach silny może rozpędzić się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Deszcz i śnieg

Przed nami pochmurna środa z okresowymi opadami deszczu i mżawki do 5-10 l/mkw. W Sudetach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, którego spadnie do 10-20 cm. Tylko na północnym zachodzie kraju będzie bez opadów. Termometry pokażą od 6 st. C na zachodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach silny, powieje do 90-110 km/h.

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie, okresami popada deszcz o sumie do 5-15 l/mkw. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu (do 5-10 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Śląsku, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodzie na północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W górach rozpędzi się do 90-110 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Porywisty wiatr

W piątek okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. W górach synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem i śnieg, którego spadnie do 5-10 cm. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w górach będzie silny, może wiać z prędkością 80-100 km/h.

Na sobotę synoptycy prognozują okresowe opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. zachodzie kraju. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-80 km/h, w górach do 120 km/h.